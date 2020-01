Massa Lubrense. Nell’area marina protetta di Punta Campanella sequestrati e rigettati in mare circa 2.400 esemplari di ricci

Massa Lubrense. La Guardia di Finanza, Stazione Navale di Napoli, durante un intervento a Marina della Lobra ha rinvenuto, nell’area marina protetta di Punta Campanella, circa 2.400 ricci di mare illegalmente pescati. Grazie all’utilizzo di una motovedetta e coadiuvati da altri colleghi rimasti sulla terraferma, i finanzieri hanno scoperto i sub colpevoli della pesca dei ricci. Immediatamente gli esemplari sono stati posti sotto sequestro e, essendo ancora vivi, sono stati rigettati in mare. I ricci erano pronti per essere venduti e destinati a consumatori locali e della Puglia, con un guadagno di circa 2.500 euro.