Costiera Amalfitana. L’alternativa alle gallerie c’è ed è la ZTL e un’ordinanza sub judice

Costiera Amalfitana. L’alternativa alle gallerie c’è ed è la ZTL e un’ordinanza sub juice. In tutto questo bailamme ci si dimentica che l’alternativa alle gallerie in Costa d’Amalfi, che aumenterebbero addirittura il traffico secondo alcuni esperti, oltre a essere un potenziale rischio in uno dei territori più fragili e delicati del mondo, c’è. Con una petizione da 10 mila firme si è chiesto di non far circolare i grandi bus turistici e di predisporre la zona a traffico limitato in Costiera amalfitana che, non dimentichiamolo, è Riconosciuta DALL’UNESCO Patrimonio dell’umanità. Ora il primo passo c’è stato con un’ordinanza, sicuramente perfettibile, Dell’ANAS e Prefetto Salerno, sub Judice, visto che c’è ricorso al Tar Campania che si discute in questi giorni. Fra due mesi con frane ancora fresche vedremo bus e caos e parliamo di gallerie. Ma di che morte vogliamo morire? Michele Cinque