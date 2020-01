Costa d’ Amalfi, la sfida per la storia finale di Coppa Italia in diretta. Forza ragazzi da Positanonews. Partita intensa allo Stadio ‘Squitieri’ di Sarno, Costa d’Amalfi e Afragolese si stanno affrontando in campo per la finale regionale della Coppa Italia Dilettanti della Campania Clicca link diretta

Ecco le formazioni ufficiali dallo Squitieri:

Costa d’Amalfi: Napoli, Vallefuoco, Mansi, De Martino, Senatore, Lettieri, Iomazzo, De Angelis, Apicella, Ferrara, Catalano. Allenatore: Ferullo.

Afragolese: Pragliola, Giordano, Liguoro, Della Monica, Nocerino, Santonicola, Marigliano, Marzullo, Fava, Signorelli, Murolo. Allenatore: Masecchia.

19:08 – Verso il fischio d’inizio della partita

Costa d’Amalfi Afragolese i Presidenti

19:10 – Fischio d’inizio allo Squitieri, si parte!

19:13 – Subito pericolosissima l’Afragolese, molto aggressivi i ragazzi di Masecchia, primo tentativo di Murolo al 2′ con una bella conclusione parata da Napoli sul primo palo. Grande progressione dell’attaccante rossoblu che ne salta tre e impegna il portiere in una parata in tuffo.

19:20 – Tentativo di Signorelli al 3′ dal limite, palla fuori non di molto. Risponde il Costa con Catalano, tiro sugli sviluppi di un calcio d’angolo e palla fuori bersaglio.

19:24 – Dopo una fase tambureggiante, soprattutto per merito dei rossoblu, il ritmo gara cala pesantemente e le due squadre faticano a creare palle gol nitide.

19:30 – Col passare dei minuti prende coraggio la formazione costiera, pericoloso al 20′ il difensore Vallefuoco su azione d’angolo. Pochi minuti più tardi rischiano gli uomini di Ferullo, errore di Lettieri in fase di possesso ma il cross di Signorelli non trova compagni in area.

Costa d’Amalfi Afragolese in campo

19:34 – Pericolosa l’Afragolese al 23′ con un tiro di Santonicola, incerto Napoli che rischia e devia in corner con un intervento ad una mano.

19:35 – AFRAGOLESE VICINA AL GOL! Tanti errori in fase di possesso da una parte e dall’altra. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, batti e ribatti in area poi la palla termina sui piedi di Murolo che nell’area piccola manda clamorosamente a lato.

19:38 – ROSSOBLU ALL’ATTACCO, SUPER NAPOLI! Azione convulsa in area amalfitana al 27′, Signorelli tenta la conclusione in sforbiciata ma cicca il pallone che termina sui piedi di Fava. Il bomber rossoblu confeziona un assist perfetto per Marigliano, a tu per tu con Napoli il centrocampista si lascia ipnotizzare.