Costa d’ Amalfi, la sfida per la storia finale di Coppa Italia in diretta. Forza ragazzi da Positanonews. Partita intensa allo Stadio ‘Squitieri’ di Sarno ( Salerno ) , Costa d’Amalfi e Afragolese si stanno affrontando in campo per la finale regionale della Coppa Italia Dilettanti della Campania Clicca link diretta. L’Afragolese con un gol di Nocerino al 63′ beffa la squadra della Costiera amalfitana e si porta il trofeo a casa.

Ecco le formazioni ufficiali:

Costa d’Amalfi: Napoli, Vallefuoco, Mansi, De Martino, Senatore, Lettieri, Iomazzo, De Angelis, Apicella, Ferrara, Catalano. Allenatore: Ferullo.

Afragolese: Pragliola, Giordano, Liguoro, Della Monica, Nocerino, Santonicola, Marigliano, Marzullo, Fava, Signorelli, Murolo. Allenatore: Masecchia.

Traguardo storico per le due compagini, che grazie alle proprie tifoserie hanno reso onore all’evento sugli spalti con un colpo d’occhio importante. Il team costiero si presenta in campo con il 3-5-2, poco dopo trasformato in un 3-4-3, mentre i rossoblu scendono in campo con il consueto 4-3-3.

Parte meglio l’Afragolese che si rende pericolosa al 3′ con Murolo, che in progressione da metà campo è protagonista di un’ottima serpentina tra le maglie costiere, arriva in area e dalla sinistra conclude forte sul primo palo, trovando la buona risposta di Napoli. Il Costa d’Amalfi fatica ad uscire dalla propria metà campo e a creare pericoli.

Al 26′ schema corto su corner per l’Afragolese, che arriva pericolosamente al tiro in area con Murolo che si vede ribattere la prima conclusione ma calcia ancora sulla ribattuta con la sfera di poco a lato da ottima posizione. Due minuti dopo altra grossa chance per gli uomini di Masecchia con Fava Passaro che in area esegue un’ottima sponda per Marigliano al termina di una perfetta azione manovrata, ma il tentativo a botta sicura di quest’ultimo viene neutralizzato da un miracolo di Napoli.

Si va negli spogliatoi sullo 0-0 con l’Afragolese più propositiva e pericolosa rispetto ad uno sterile Costa d’Amalfi. Nella ripresa i costieri provano ad approcciare alla seconda frazione con un piglio diverso, e alzano il proprio baricentro, ma col passare dei minuti i rossoblu trovano nuovamente la quadra e aumentano i giri del motore.

Al 18′ si blocca l’incontro; corner dalla sinistra per l’Afragolese battuto verso l’area piccola, dove Napoli interviene in colpevole ritardo e ne approfitta Nocerino, che segna il gol del vantaggio . Il Costa d’Amalfi prova a reagire e al 20′, ancora su corner, sfiora il pareggio con Vallefuoco che di testa arriva prima di tutti impegnando Pragliola con un tuffo provvidenziale che allontana la minaccia.

L’Afragolese ci prova nuovamente al 26′ col suo capitano Marzullo, autore di una bella conclusione dalla distanza che non termina di molto sul fondo. I costieri tentano il tutto per tutto cambiando tanto nel proprio reparto avanzato, e al 36′ è ancora Pragliola che salva i rossoblu con una parata eccezionale sul tiro a giro di Apicella, destinato a insaccarsi sotto la traversa.

Il Costa d’Amalfi si sbilancia e l’Afragolese prova a far male in contropiede con una bella conduzione palla al piede del neo entrato Sogno, che serve Marzullo al limite con quest’ultimo che dopo un dribbling calcia trovando questa volta un’attenta risposta di Napoli. Lo stesso Sogno ci prova al 40′ in sforbiciata su cross dalla destra, ma la sfera va a lato. Al 41′ si mette ulteriormente in salita la gara del Costa d’Amalfi che resta in 10 per l’espulsione diretta di Guillari, autore di un brutto fallo a forbice su Giordano a metà campo.

Dopo 7′ di recupero, il triplice fischio del direttore di gara decreta il successo dell’Afragolese, che vince con merito la Coppa Italia Dilettanti in Eccellenza Campania, accedendo alle fasi nazionali della competizioni. Rimpianti per il Costa d’Amalfi, capace di rendersi pericoloso solo dopo aver subito lo svantaggio. Ma c’è da recriminare anche per il rigore non dato ai Costaioli su Vallefuoco, ex del San Vito Positano, che è stato forse il migliore in campo. Il Costa d’ Amalfi ha ottenuto comunque un risultato storico, che è la finale, dalla quale è uscito a testa alta e solo per un solo gol.