Contursi piange Mumù, il sindaco dei cani . Contursi Terme, paese in provincia di Salerno in Campania, ha perso il suo amico di zampa di quartiere, Mumù, anche noto come sindaco dei cani. Tanti, i cittadini che hanno espresso la loro amarezza per la scomparsa del cagnolino, sentinella del comune salernitano.

Il manifesto

Tappezzata, Contursi, del manifesto funebre dedicato all’amico di coda: un fiume di dediche per Mumù anche sui social.