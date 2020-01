Il cellulare “potrebbe essere causa” dell’insorgenza del cancro, per la prima volta in Italia una sentenza contro l’Inail riconosce l’invalidità a un lavoratore. Corte d’appello di Torino/gennaio 2020.

(Il Fatto Quotidiano 15 01 2020) Per completezza di cronaca aggiungiamo che molti scienziati non concordano con la sentenza, e riconoscono nell’uso del device solo effetti termici, quindi, salomonicamemte, proponiamo la pubblicazione su internet del nome e cognome con relativo indirizzo degli sicienziati convinti dell’effetto termico, in modo che se tra dieci anni, per pura sfortuna, vi diranno che avete sviluppato un tumore al cervello, possiate andare a scambiare quattro chiacchiere con questi uomini di scienza. Vi invitiamo però a essere civili e educati, magari regalate allo scienziato una mozzarella di bufala cinese DOP in segno di stima.