I.C BOZZAOTRA : l’OPEN DAY si conclude con proposte … “aumentate”

Le parole della Dirigente Scolastica, prof.ssa Angelina Aversa

Le giornate dedicate alla presentazione “concreta” dell’offerta formativa dell’I.C. “Bozzaotra” di Massa Lubrense si sono concluse venerdì 18 gennaio. L’Open Day chiude, ma le porte dell’operosità, della passione per un’offerta formativa attenta ai reali bisogni educativi delle nuove generazioni rimangono “spalancate” ad iniziative funzionali a un apprendimento efficace e permanente.

L’ultima tappa ha fatto capolinea nel plesso “Bozzaotra” che ospita la Scuola Secondaria di primo grado: tra informazioni, dimostrazioni e visite a spazi e laboratori, famiglie e alunni hanno avuto anche l’opportunità di effettuare un inatteso viaggio “virtuale” nella scienza e nella storia; dare vita reale a immagini con la tecnologia digitale; vivere la città di Pompei durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Era presente l’ing. Giovanni Monda, collaboratore di Alberto Angela, che ha dimostrato come attraverso le tecnologie sia possibile potenziare e arricchire le tradizionali metodologie didattiche, rendendo l’apprendimento più divertente, concreto, efficace. “Circus Technology”, tecnologia a portata di “aula” , è un evento che si rivolge ad alunni dalla scuola dell’infanzia fino al ciclo secondario, che “porta a scuola” la realtà “aumentata” e “immersiva”, capace di dare vita al sole in un disegno, vivere nell’antico Egitto, incontrare un dinosauro, ricostruire un’opera incompiuta di Leonardo.

“Il nostro impegno come comunità educante – sottolinea la Dirigente, prof.ssa Angelina Aversa, – è, e rimane, quello di offrire ai nostri alunni proposte formative aggiornate che coniughino tradizione e innovazione. La scuola è, e deve rimanere, aperta al territorio in una sinergia di “rete” con tutti gli interlocutori che ne condividono la mission educativa. l’I.C. “Bozzaotra” nei suoi Open Day ha voluto affiancare ai laboratori di ceramica, teatro, scienze…anche una dimostrazione di didattica immersiva e aumentata perchè la tecnologia digitale, correttamente utilizzata, costituisce una metodologia di formazione e apprendimento valido e dalle entusiasmanti applicazioni. La possibilità offerta a genitori e alunni di un approccio con questo nuovo modo di “fare didattica” ha generato un vivace e tangibile interesse”. “La scuola -conclude la Preside- deve essere anche questo: innovazione e ricerca continue, sfida quotidiana per offrire a tutti, anche ai genitori dei nostri alunni, l’opportunità di condividere un’esperienza con i loro figli, accompagnandoli e condividendo con loro, perché no, un viaggio “virtuale” nello spazio. Al centro rimane l’alunno con i suoi bisogni individualizzati e la sua “unicità”: ma intorno il mondo cambia e l’impegno di genitori, istituzioni e scuola rimane quello di interagire insieme accompagnandolo nel difficile e personalissimo percorso per diventare un cittadino adulto, responsabile, impegnato, in grado di utilizzare criticamente gli strumenti della conoscenza e del libero arbitrio.”

Fino al 31 gennaio presso la segreteria didattica, in Via Roma, sarà attivo il servizio help desk—iscrizioni on line, a supporto delle famiglie, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:30 e di pomeriggio su appuntamento.