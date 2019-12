Vietri sul mare arriva da Amalfi l’istituto tecnico per il turismo

Dopo Minori, anche Vietri sul Mare ospiterà una sede distaccata del glorioso istituto tecnico per il turismo di Amalfi. Quello a cui la Fondazione Agnelli ha spesso, in questi ultimi anni, riconosciuto una serie di primati, e non solo su scala provinciale, per la capacità di inserimento dei propri diplomati nel mondo del lavoro. E nella fattispecie nel settore turistico. L’apertura della nuova sede distaccata, che sarà attiva dal prossimo anno scolastico, è stata annunciata ieri mattina in conferenza stampa dal sindaco Giovanni De Simone e dalla dirigente scolastica del Marini Gioia di Amalfi, Solange Sabine Hutter. «È una giornata storica – ha detto il sindaco – per la prima volta diventiamo sede di un istituto superiore che significa non solo sostenere i giovani ma anche la loro crescita e quella del territorio». La sede distaccata del Marini Gioia sarà ospitata all’ultimo piano del Regina Margherita, il palazzo di proprietà della Provincia di Salerno che ospita la Sdoa. Una o due saranno le classi prime che la struttura ospiterà dal prossimo anno scolastico. Anche se l’auspicio a Vietri è di formarne una terza. Tutto dipenderà dalla risposta delle scuole medie. Anche dalla vicina Cava de’ Tirreni dove la istituzione della sezione distaccata del glorioso istituto fondato nel 1954 ha già suscitato interesse nelle famiglie dei ragazzi che frequentano l’ultimo anno delle secondarie. «Per ora sfrutteremo l’ultimo piano del Regina Margherita anche se nelle intenzioni del Comune – ha aggiunto De Simone – c’è di sfruttare la struttura del Comune a Marina che però necessita di un intervento peri il quale è stato richiesto un finanziamento di 500mila euro». L’apertura della sede distaccata a Vietri (già lunedì l’atto fondamentale pubblicato sul bollettino della Regione Campania) è un’impresa compiuta anche grazie al lavoro del dirigente scolastico Solange Hutter che ha definito questo traguardo «una grande vittoria». «Soprattutto per i nostri giovani – ha aggiunto la preside – che avranno l’opportunità di frequentare un istituto superiore a pochi passi dalle proprie abitazioni». Per l’assessore al turismo Antonello Capozzolo «si potrà rafforzare la competenza in ambito turistico che è indispensabile per un comune come Vietri sul Mare». Presenti anche i docenti Mauro Rispoli, Giuseppe Cuomo e Graziana Irno. Il consigliere delegato alla pubblica istruzione, Stefania Fiorillo, lo ha definito «un progetto non da poco, calibrato per le esigenze del territorio». Mario Amodio Il Mattino