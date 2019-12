Vico Equense calcio festeggia i 50 anni di Nello Savarese con speranza di un futuro migliore. Sfida a Palma

Il calcio a Vico Equense ha da tempo un nome ed un cognome: Nello Savarese. Il presidente della storica Serie C, colui che con passione e sacrifici fa in modo che Massaquano sia un luogo di crescita e di aggregazione per i ragazzi di Vico e non solo. Un uomo di azienda e di calcio che crede fortemente nei valori e nei valori dello sport. Auguri – 50 anni di vita e di football, che il Vico sia con te! Questo è il messaggio sulla pagina facebook Vico Equense 1958 che positanonews condivide e fa gli auguri ai ragazzi sponsorizzati dalla famosa e prestigiosa Franco Pizzeria.

La squadra spera di far un bel regalo domenica a Palma Campania. Sfida complicata per gli azzurro-oro che la affronteranno senza l’ex di turno Carnicelli. Ha giocato con i rossoneri in passato anche Varriale, le cui condizioni sono da valutare. Per lui, come per Gargiulo e Imperato (2000) valutazioni più approfondite saranno fatte nei prossimi giorni mentre sarà squalificato Correale.

Alfano e compagni proveranno a fermare la capolista (che, tra l’altro, tornerà a giocare al Comunale di Via delle Querce) confidando nella ritrovata solidità difensiva. Il Vico ha conquistato due vittorie nelle prime tre partite della gestione Ferraro rimediando una sconfitta in casa della Polisportiva Santa Maria. Dunque, la formazione azzurro-oro – sotto la nuova guida tecnica – spera di sbloccarsi ora anche in trasferta, dove per altro ha ottenuto due successi nell’era Spano.