Sorrento. Incontro su turismo e attività extraberghiere

Venerdì 13 dicembre, alle ore 19, presso la sala consiliare del Comune di Sorrento, lo Sportello Unico per le Attività Produttive organizza, in collaborazione con l’associazione Abbac Penisola Sorrentina, un seminario informativo dove verranno trattati alcuni argomenti di attualità per il settore extralberghiero.

All’incontro prenderanno parte il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, la responsabile Suap, Silvana Gargiulo, il presidente Abbac Campania, Agostino Ingenito, il presidente Abbac Penisola Sorrentino, Sergio Fedele ed il consulente Abbac, Gaetano Miccio.

Dopo una panoramica sulle attività presenti nel Comune di Sorrento, i relatori illustreranno le nuove normative e le opportunità previste dalla manovra finanziaria del Governo, il programma di iniziative A.b.b.a.c. per il 2020, le proposte per un modello di turismo sostenibile e di qualità, nonché le modalità per aumentare la capacità di promozione e di marketing delle strutture extralberghiere. Al termine degli interventi, A.b.b.a.c. premierà due strutture ricettive extralberghiere gestite da donne attive sul territorio del Comune di Sorrento. Il premio, alla sua prima edizione, sarà assegnato alla struttura con più anni di attività e a quella di più recente costituzione. A quasi vent’anni dalla nascita delle attività extralberghiere il senso di tale premiazione è quello di sottolineare l’aumento del tasso di occupazione femminile nel settore e nel suo indotto, in controtendenza rispetto a tutti gli altri settori produttivi.