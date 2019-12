Sorrento, Calcio . Mario Capece allenatore dei portieri famoso in tutto il mondo intervistato da Gigione Maresca una carriera brillante nel mondo del Calcio. Dall’ Eccellenza lucana dell’Az 81 Picerno, piccolo comune in provincia di Potenza, Mario Capece, 44 anni, attraversando numerosi Club tra cui Biellese, Süd Tirol, Canavese, Ivrea, Academy Milan a Sydney e le ultime due stagioni al Virtus Entella approda al Partizani Tirana in Albania.Dopo aver preparato portieri quali Marchetti, Mirante, e Seculin, ben noti agli appassionati di Calcio, lo incontriamo e ci spiega qual è il segreto del suo progetto “Vita da Numeri Uno” con sede in Italia presso l’Accademia Calcio di Sorrento, che Mario porta in giro per il mondo e che si riassume, sostanzialmente, nell’idea che il Portiere sia l’uomo in più della squadra e che, per questo, richiede un allenamento di un certo tipo. Capece non si sottrae alle domande di Gigione Maresca, una battuta anche su Ancelotti e Gattuso sul Napoli Calcio e su come stia crescendo il calcio e l’economia in Albania.