Salerno. Acceso lo spettacolare maxi albero di Natale in Piazza Portanova

Salerno. Alle 17.30 di oggi, sabato 7 dicembre, si è acceso il grande albero di Natale in Piazza Portanova tra una folla entusiasta che ha scandito in coro il conto alla rovescia. Ad intrattenere i cittadini e le tante persone provenienti da ogni parte della Campania (e non solo) il corso Friends for Gospel. Presente all’accensione il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli insieme ai bambini dell’istituto Smaldone. L’albero, ricco di luci, è alto 26 metri ed è ben visibile da tutto Corso Vittorio Emanuele e da Via Mercanti, costituendo il cuore delle Luci d’Artista. Oltre alle tante lucine colorate, bel 409.500 led, l’albero è arricchito da fiocchi, nastri e grandi sfere argentate e dorate.