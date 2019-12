Ravello. Il Caporal Maggiore Luigi Cioffi e la sua Veronica in nozze a Pisa

Luigi Cioffi di Ravello ha coronato il suo sogno con Veronica Ruocco oroginaria della toscana. Veronica e Luigi, nonchè Primo aviere dell’Aeronautica Militare, lo scorso 19 dicembre hanno detto si, ed hanno giurato fedeltà nel trascorrere una vita insieme.

La famiglia ravellese, diretta in provincia di Pisa, ha festeggiato con la famiglia Ruocco le nozze di Luigi e Veronica, con la tradizionale cerimonia del picchetto d’onore per il militare in uniforme.

Indescrivibile l’emozione negli occhi dei genitori dello sposo così come per la sorella e tutta la famiglia Cioffi.

Dalla redazione di Positanonews gli auguri più sinceri ai neo sposi per una vita ricca di soddisfazioni e serenità.