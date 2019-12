Posti nei Centri impiego, un mese per la domanda

SALERNO – Trenta giorni, a partire da ieri, per iscriversi al nuovo concorso bandito dalla Regione Campania per 641 posti per il potenziamento dei Centri per l’impiego. È stato ratificato in Gazzetta Ufficiale, dunque è ufficiale, il bando per il reclutamento di personale di categoria C e D. Si tratta «dell’ulteriore concorso» dopo il più noto “concorsone”, attualmente in fase avanzata di svolgimento, per circa tremila posti nelle amministrazioni pubbliche della regione. Potranno aspirare a diventare dipendenti dei Centri per l’impiego sia i candidati in possesso di laurea sia i diplomati. I posti messi a concorso sono tutti a tempo indeterminato, ma una minima parte, come stabilito da norme e regolamenti, è riservata alla “Mobilità obbligatoria”, che potrebbe far scendere il numero delle disponibilità. Nel bando di concorso per i candidati alla categoria D, ovvero per quanti sono in possesso del diploma di laurea, sono previsti 145 posti di “funzionario policy regionali”, di cui 29 posti riservati al personale della giunta della Campania; 25 posti di “funzionario sistemi informativi e tecnologie” (5 posti riservati); 50 posti di “funzionario policy regionali – mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili”(10 posti riservati); 5 posti di “funzionario comunicazione ed informazione” (1 posto riservato). Per la categoria C, invece, sono previsti 316 posti di “istruttore policy regionali – Centri per l’impiego”, di cui 63 posti riservati al personale della Giunta della Campania; 100 posti di “istruttore sistemi informativi e tecnologie” (20 posti riservati).

Massimiliano Lanzotto LA CITTA