Positanonews fra i giornali più amati e odiati d’Italia. Da Selvaggia Lucarelli al New York Times e tante false imitazioni. Facendo un resoconto del 2019 il nostro giornale, primo giornale online locale nativo della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, ora riferimento non solo della Costa di Amalfi e Sorrento ma anche infraprovinciale per Salerno e Napoli, per cui, esclusi i giornali con sede nei capoluoghi di provincia o di base regionale o nazionale (tipo Fanpage, per intenderci ) siamo fra i più visti nel Sud e primi, fra i locali, in Campania. Visite dirette nate da 15 anni di storia, non montate e gonfiate dai social network come Facebook, dall’esperienza del direttore, avvocato Michele Cinque, che ha alle spalle oltre 30 anni di giornalismo, esperienze dal Mattino al Corriere, la direzione di tutti i giornali che hanno fatto la storia del giornalismo nelle due Costiere, da E’ Costiera , ad Agorà.