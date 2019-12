PENSIONATI IN PIAZZA ANCHE A SALERNO CONTRO LE TASSE

Così come in altre province campane, anche Salerno oggi ha ospitato un presidio “al fine di sollecitare il governo a dare risposte alla condizione di difficoltà in cui versano milioni di pensionati italiani”.

“L’iniziativa – dichiara Franco Tavella segretario generale dello Spi Cgil Campania – é mirata ad inserire nella manovra economica l’abbassamento delle tasse anche per i pensionati italiani che contribuiscono in maniera significativa alla fiscalità generale. Si tratta di 16 milioni di pensionati che non possono essere ignorati”. “Inoltre – continua Tavella – è necessario promuovere una legge sulla non- autosufficienza dando così risposte a migliaia di pensionati non autosufficienti ed alle loro

famiglie”. “Ci sembra questa – conclude Tavella – una legge di civiltà che può dare un aiuto concreto a tantissime persone ed alle loro famiglie che vivono in solitudine una condizione di straordinaria difficoltà, provocando gravi disagi, sofferenze, esclusione sociale ed impoverimento”.

MONICA DI MAURO TVOGGISALERNO