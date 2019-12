Ok Mugello in visita in redazione. Con Positanonews pranzo alla Basilica di Paolo Esposito a Sorrento e auguri di buon 2020. Oggi abbiamo avuto il piacere di avere nella nostra redazione. Dalla Toscana alla Campania, dopo aver imboccato la Napoli – Salerno a Castellammare di Stabia ci hanno raggiunto nella nostra redazione a Piano. Da qui siamo andati nel locale di Paolo Esposito, prorietario anche dello storico Caruso, che è il simbolo dell’ospitalità sorrentina e della qualità. Eccellenza e professionalità in un contesto conviviale dove abbiamo sviscerato alcune tematiche care a noi che lavoriamo nel giornalismo digitale e che facciamo parte del circuito dell’ANSO, Associazione Nazionale Stampa Online. Poi immancabile giro a Positano nel presepe di Fornillo… Seguiranno post su facebook e instagram, ma al di là dei social network c’è stato un grande momento di scambi fra chi lavora seriamente in questo campo da una vita. Al di là dello schermo c’è un’amicizia