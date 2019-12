Napoli. Crolla un albero per il maltempo: morto un 62enne

La bufera di vento che ha colpito la Campania nelle prime ore del mattino ha causato la caduta di diversi alberi e cartelloni pubblicitari e soprattutto ha provocato una vittima a Napoli.

L’ uomo, un 62enne di nazionalità marocchina è stato schiacciato dalla caduta di un albero di grosse dimensioni.

L’uomo è stato subito soccorso dal 118 ma all’arrivo in ospedale i medici hanno potuto solo constatarne la morte. Il fatto è accaduto in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città.

Prestate la massima attenzione a circolare in strada, soprattutto in Costiera Amalfitana e durante queste ore in cui le bufere minacciano l’incolumità dei passanti.