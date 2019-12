Meta. Domani il bicentenario del comune: la Sala Consiliare avrà il nome del primo Sindaco di Meta Geremia Porzio

Il 31 dicembre il Comune di Meta compirà 200 anni. Per celebrare il Bicentenario dell’autonomia amministrativa martedì mattina, alle 10:30, per le strade del paese sfilerà la banda musicale “Città di Sorrento” con partenza da Piazza V. Veneto e brevi soste in Piazza S. M. del Lauro e Piazza Casale, fino ad arrivare alla Casa comunale. Qui verrà eseguita la cerimonia dell’alzabandiera sulle note dell’Inno d’Italia.

A seguire, alle 11:00, in Sala consiliare si terrà il Consiglio comunale straordinario dedicato alla ricorrenza, in presenza dell’Amministrazione attuale e di tutti i Sindaci e i Consiglieri che fino ad oggi hanno guidato il territorio metese. «Per l’occasione intitoleremo la Sala consiliare al primo Sindaco di Meta, Geremia Porzio, e lasceremo impressi a futura memoria i nomi di tutti i primi cittadini che hanno guidato il Comune di Meta in questi duecento anni di attività – annunciano il Sindaco Giuseppe Tito, il Consigliere delegato alla cultura Biancamaria Balzano e il Direttore artistico per il Bicentenario Andrea Fienga – Considerato il prestigio dell’avvenimento, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare insieme a noi a questo importante evento, che sarà anche occasione per brindare all’inizio di un nuovo anno con uno sguardo al passato e proiettati in un prospero futuro per tutta la nostra comunità».

Numerose sono le attività celebrative programmate per il Bicentenario per tutto il 2020. Attualmente in corso vi è la mostra a tema allestita in Sala consiliare, curata da Dina Pepe insieme al Direttore artistico del Bicentenario Andrea Fienga e presentata in occasione della conferenza di avvio ai festeggiamenti con il titolo “La nascita del Comune di Meta – Un desiderio di autonomia alimentato dallo sviluppo economico”. La mostra raccoglie documenti, lettere, atti, immagini e storie di personalità di spicco che hanno contribuito al raggiungimento dell’indipendenza di Meta.

La cittadinanza tutta è invitata.