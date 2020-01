Matrimoni in Costiera amalfitana, in crescita i simbolici. Iole Celebrant “Nel 2020 sposi Vip su un veliero” . Ravello, Amalfi, Positano, Capri e molto Sorrento questi i luoghi preferiti per i matrimoni in Campania e in Italia in generale. Sentiamo la più famosa celebrante della zona, Iole Celebrant cosa ci dice e ci rivela per il prossimo anno