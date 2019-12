Maiori, per la frana si mobilita anche il Parco Regionale dei Monti Lattari. Cruciale la situazione a Corbara: prevista per domani conferenza stampa

La Costiera Amalfitana è paralizzata dalla frana a Capo d’Orso e dal traffico, che in queste ore è praticamente congestionato in direzione Tramonti, verso il Valico di Chiunzi. Sia gli automobilisti che i pendolari non stanno avendo vita facile in questo inizio settimana, con studenti e lavoratori costretti ad un lungo percorso via Agerola, per raggiungere Salerno. Gli operai sono già all’opera per i lavori di bonifica sui luoghi dove è avvenuto l’evento franoso, ma per quanto riguarda i tempi di riapertura della Statale, le previsioni non sono ottimistiche.

Il Parco Regionale dei Monti Lattari ha intanto annunciato di voler intavolare un discorso con la Regione Campania, per accelerare i tempi di apertura, ma soprattutto ottenere risorse per la prevenzione: “Dopo la frana e la chiusura del tratto interessato dalla frana sulla costa di Maiori – ha comunicato questa sera l’ente dalla propria pagina Facebook – il Parco si sta impegnando a dialogare con la Regione per ottenere lo stanziamento di somme da destinare al ripristino dei luoghi e la messa in sicurezza del costone che permetta la riapertura al traffico veicolare nel più breve tempo possibile. Il dialogo di queste ore è mirato anche ad ottenere finanziamenti per prevenire il dissesto idrogeologico e mettere in campo un’opera di manutenzione straordinaria nei punti più delicati del Parco Regionale dei Monti Lattari.”

Cruciale resta comunque la situazione a Corbara, con la Sp2 a mezzo regime e un’ordinanza sindacale che vieta il transito ai mezzi pesanti, con il percorso per il Valico di Chiunzi che rappresenta l’opzione più agevole, anche la Sita Sud in questi giorni ha dirottato le corse per Salerno via Tramonti, approfittando delle finestre di transito dedicate agli autobus diretti da e per Nocera, ma su tale scelta emergenziale sembra che il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo abbia richiamato all’ordine l’azienda di trasporto pubblico su gomma (infatti sono stati rimodulati gli orari per questa settimana). Proprio il primo cittadino del paese alle porte della Costiera, ha convocato una conferenza stampa per domani alle ore 11 al Comune di Corbara, dove interverrà sulla grave condizione stradale della SP2 Del Valico. Si prevedono clamorose dichiarazioni da parte di Pentangelo, in seguito alla contemporanea chiusura della SS 163 nel territorio di Maiori.