Gli artigiani di Sorrento e Penisola conquistano il Nord: ecco le opere di Marcello Aversa a Genova e Milano

Due dei maggiori rappresentanti dell’estro meridionale applicato alla tradizione natalizia sono ospiti con le loro opere in splendide location tra la Liguria e la Lombardia. E così le terrecotte di Marcello Aversa sono in mostra tra i Chiostri del Bramante e la Cappella del Sacro Cuore presso l’università Cattolica di Milano e al Palazzo della Meridiana di Genova, mentre un maxi presepe di Giuseppe Ercolano è esposto nella splendida Villa del Balbianello di Lenno, sul lago di Como.

A promuovere il doppio evento che vede protagonista Marcello Aversa e le sue sculture è la Fondazione Crocevia, nell’ambito del progetto «Presepe presente». «Nel modellare la terra – spiegano gli organizzatori – Aversa sorprende e affascina grazie alla miriade di personaggi e di situazioni che ci parlano del più grande dei misteri. Il microcosmo di Aversa è invito alla ricerca, a meravigliarsi a passo (o meglio a sguardo) lento, a soffermarsi su quei particolari che richiedono tempo e che altrimenti sfuggono. I suoi personaggi hanno dimensioni che variano da otto millimetri a dieci centimetri di altezza, e abitano uno scenario modellato in un unico blocco di creta». Tra le opere di Marcello Aversa in mostra a Genova c’è anche «Lux Familiae», la grande opera che fu presentata a papa Francesco durante il sinodo della Famiglia del 2015 a Roma. È il Fai, invece, a promuovere, con il contributo dell’Associazione Italiana Amici del Presepe, la realizzazione dell’opera di Giuseppe Ercolano alla Villa del Balbianello affacciata sul lago di Como. Ed è proprio qui che l’artista sorrentino ambienta la scena della nascita di Gesù, con un ulteriore omaggio alla cultura locale inserendo tra i pastori le figure di Renzo e Lucia. Il grande presepe di Giuseppe Ercolano è stato realizzato all’interno della loggia Segrè della stupenda dimora. La mostra di Marcello Aversa a Milano, ad ingresso libero, sarà aperta fino al 9 febbraio anche se non potrà essere visitata dal 23 dicembre al 7 gennaio perché l’università Cattolica chiude per le feste. A Genova, sempre con ingresso gratuito, appuntamento fino al 6 gennaio. Il grande presepe di Giuseppe Ercolano alla Villa del Balbianello di Lenno può essere ammirato fino al 6 gennaio tutti i giorni esclusi i lunedì ed i venerdì non festivi.

fonte: Massimiliano D’Esposito – Il Mattino