Chi è Gaetano Manfredi? Il nuovo ministro per l’Università e la Ricerca apprezzato da De Luca. Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca da Napoli gli ha fatto subito un post di apprezzamento. Noi lo abbiamo conosciuto alla premiazione seguita da Positanonews di tutti gli ingegneri pra guiderà un ministero dedicato a Università e Ricerca, separato dall’Istruzione dopo un un periodo di 20 anni, interrotto solo da una breve pausa fra il 2006 e il 2008.

Nato il 4 gennaio 1964 a Ottaviano, in provincia di Napoli, Manfredi si è laureato in Ingegneria nel 1988 nell’Università Federico II. La tecnica delle costruzioni, ingegneria civile e rischio sismico sono le sue specializzazioni. Dal 2000 ha una cattedra in Tecnica delle costruzioni nell’università Federico II, della quale è diventato rettore nel 2014. Dal 2015 è presidente della Conferenza dei Rettori (Crui) e in questa veste si è sempre battuto a difesa dell’università e della ricerca. Dopo un primo mandato di tre anni, nel 2018 è stato confermato nel suo ruolo.