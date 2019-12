Felicori dalla Fondazione Ravello alla candidatura in Emilia Romagna con Bonaccini, ma montano le polemiche

Felicori dalla Fondazione Ravello alla candidatura in Emilia Romagna, auguri, ma lo Statuto? Il Commissario della Fondazione Ravello, un ruolo straordinario che doveva durare sei mesi con altri sei mesi rinnovati, che scadono i il prossimo 15 gennaio, su incarico di De Luca , Governatore della Regione Campania, si candida in Emilia Romagna nella lista di candidati al Consiglio regionale dell’Emilia Romagna, del presidente uscente Stefano Bonaccini, sostenuto dal Centro sinistra per la circoscrizione di Bologna. Dopo la Reggia di Caserta, Ravello in Costiera amalfitana, ora l’esperienza politica, per i quali gli diamo i migliori auguri , ma in Costa d’ Amalfi sta lasciando molte perplessità per la gestione commissariali, a parte i tempi lunghissimi, per un ruolo che dovrebbe essere straordinario, e non è stato ancora espletato, come ha denunciato con tanto di atto pubblico l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Di Martino ha attaccato sugli scarsi risultati per il licenziamento discutibile, tanto è vero che sono in atto vari procedimenti giudiziari, del direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano, della stessa Villa Rufolo praticamente a rischio , come il progetto di messa in rete dei beni della Città della Musica Villa Rufolo, Palazzo Episcopio e Auditorium Oscar Niemeyer. A questo punto immaginiamo che Felicori riceva una nuova proroga fino alla elezioni regionali in Campania con una Fondazione scoperta ancora di più visto che l’impegno elettorale non è da poco