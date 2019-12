Continua, da parte della Regione Campania,la consegna dei nuovi bus alle aziende di trasporto.

Una nuova tipologia di mezzi completamente prodotti in Italia costituiscono l’ ulteriore lotto consegnato ieri mattina dal Presidente De Luca. Entro il 2020 previste altre consegne per un totale di circa mille autobus. Uno sforzo che, contemporaneamente a quanto si sta realizzando anche sul trasporto su ferro, faranno della Campania la regione più all’avanguardia nel trasporto pubblico.

Napoli – La Regione Campania ha acquistato altri 156 nuovi autobus che sono stati dati in gestione alle aziende di trasporto pubblico lungo tutto il territorio regionale. La consegna del secondo lotto ad Eav, Air a Busitalia ed altre aziende, è avvenuta la mattinata di ieri (27 dicembre) presso la Stazione Marittima di Napoli dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca. I veicoli sono stati prodotti da Industria Italiana Autobus, Socom e Iveco e fanno parte dell’acquisto di quasi mille bus per un investimento di 233 milioni di euro.

Secondo quanto dichiarato dal presidente della Commissione trasporti Luca Cascone si tratta di una nuova tipologia di bus, molti dei quali a metano e con emissioni Co2 bassissime. Oltre alla qualità del trasporto pubblico locale una delle priorità,con l’entrata in servizio dei nuovi mezzi, sarà quindi senz’altro la salvaguardia dell’ambiente. I bus continueranno ad essere consegnati in diversi lotti alle 35 aziende che gestiscono il servizio nelle varie province e aree della Regione. I primi lotti prevedono un pacchetto di 277 autobus secondo l’accordo quadro firmato da Acamir (Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti). I primi 50 bus sono stati già consegnati a giugno 2019 a cui vanno sommati gli ulteriori 116 consegnati ieri. Nei primi mesi del 2020, informa la Regione Campania, arriveranno altri 40 bus nuovi a cui se ne aggiungeranno 71 entro la primavera 2020. Il nuovo lotto di 116 mezzi appena consegnati è composto da 35 autobus interurbani da 12 metri, 50 bus urbani da 10 metri, 31 mezzi urbani. I modelli interurbani sono dei Crossway Line NF a gasolio, con 53 posti a sedere, 24 posti in piedi, 77 posti passeggeri totali (inclusa la postazione per la sedia a rotelle), hanno il bagagliaio e la climatizzazione estiva e invernale, mentre il posto guida è munito di cabina di protezione e di pulsante di allarme. I bus urbani più piccoli, i cosiddetti ‘pollicini’ di nuova generazione, sono dei Mobi 7 Daily, a gasolio, con 8 posti a sedere e 32 in piedi. Anch’essi hanno la climatizzazione e il posto guida protetto. I bus urbani più grandi sono dei Citymood a gasolio, con pianale interamente ribassato, 21 posti a sedere e 63 in piedi, dotati di climatizzazione posto guida protetto. I bus sono predisposti per l’istallazione di apparati elettronici per l’ITS (Intelligent Transport System), come ad esempio: sistemi di telecamere per la videosorveglianza, sistema di comunicazione vocale conducente-deposito aziendale, altoparlanti interni per la diffusione di informazioni all’utenza e monitor da 19 pollici oltre al pannello a LED a messaggio variabile per l’indicazione del percorso. I bus sono anche predisposti per essere equipaggiati con un sistema di comunicazione dati con la Centrale Regionale di controllo e la localizzazione GPS, oltre che per il conta passeggeri in corrispondenza delle porte e le obliteratrici multifunzione di ultima generazione.

Secondo il Presidente De Luca, con le prossime consegne in gennaio ed in primavera, oltre i 500 mezzi in fase di realizzazione, finalmente la Campania con uno sforzo che non ha precedenti , in breve tempo sarà la regione con il parco mezzi più moderno d’Italia. Contemporaneamente, fanno sapere i vertici regionali, entro gennaio saranno assunti anche i primi 45 autisti a tempo indeterminato.Intanto la Regione è concentrata anche sul trasporto su ferro. Per il trasporto pubblico gestito da Trenitalia, secondo quanto dichiarato da De Luca, attualmente si può dire che la situazione è eccellente. Dato che di recente sono stati consegnati i primi nuovi treni ed altri di altissima qualità sono in arrivo.

Mentre non si nasconde la situazione di sofferenza su Eav, dove da 35 anni non si acquista un treno nuovo. De Luca, in tale occasione ha tenuto a sottolineare le commesse per le industrie italiane che realizzano tali mezzi. Con fabbriche , come l’Azienda Italiana Autobus che avrebbero chiuso i battenti se non ci fosse stato questo investimento della Regione. Così come per Firema a Caserta che presto sarebbe andata in sofferenza senza la messa in produzione di treni da parte di Eav e Regione. È un motivo doppio di soddisfazione,quello ribadito da Vincenzo De Luca, in quanto oltre a migliorare la qualità del servizio ai cittadini, contemporaneamente si sta dando lavoro alle nostre fabbriche che senza tali investimenti avrebbero molto probabilmente chiuso i battenti. – 28 dicembre 2019 – salvatorecaccaviello.

Fonte:Ansa Napoli – Foto: Ansa