I CITTADINI

CONTRO LE MAFIE E LA CORRUZIONE

Associazione nazionale di Volontariato

Sede legale Latina Via della Stazione snc- Casale Belladonna

c.f.91093690591

COMUNICATO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE I CITTADINI contro le mafie e la corruzione

Il giorno 23 Dicembre 2019, si è svolta l’Assemblea nazionale dei Soci, molti dei quali, in linea con i tempi e con le nuove modalità di partecipazione e coinvolgimento,sono stati consultati o hanno espresso i loro pareri, via e mail o via social .

Dopo la relazione del Presidente fondatoreuscente,avvocato Antonio Turri che lascia l’incarico per sopraggiunti e gravosi impegni professionali e per assumere quello di responsabile dell’Ufficio Legale, su proposta di quest’ultimo è stato votato e rinnovato il Direttivo nazionale, cosi composto:

Membri del Consiglio Direttivo dal 01 Gennaio 2020

Luigi Cassio Telesforo Di Pace, Lucia Petrocchi, Gianni Ciotti, Antonio Turri, Rosario Fiorentino, Nicoletta La Bella. Carlo Lubrano, Mario Spezia, Giuseppe Ciminnisi, Letizia Giancola, Mimmo Morgese.

Sono stati, altresì, nominati Revisori dei conti:Silvia Damiani,Raffaele Di Pace,Graziano Di Pace e il Collegio dei Probiviri: Patrizia Porro,Angelo Limitone, Antonio Centra.

E’ stato nominato segretario-tesoriere:Nicola Filosi.

Nuovo, Presidente Nazionale dell’Associazione e responsabile della stessa è stato nominato LUIGI CASSIO TELESFORO DI PACE, già referente della Regione Puglia dell’Associazione, A Lui l’augurio di buon lavoro da parte di tutti i soci.

Roma 28.12.2019

L’Ufficio stampa