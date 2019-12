Campania. Allerta meteo arancione per domani

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica Arancione (grado moderato) a partire dalla mezzanotte per l’intera giornata di domani, sabato 21 dicembre 2019. Si prevedono per la durata di tutta la giornata “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Venti temporaneamente forti da ovest-sud-ovest con locali raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. La Protezione civile regionale sottolinea “il rischio di dissesto idrogeologico diffuso”, che potrebbe causare:

• Instabilità di versante, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

• significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;

• allagamenti di locali interrati e a pian terreno;

• innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione, anche per effetto di criticità locali, tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti;

• Scorrimento superficiale delle acque nelle strade;

• Possibili cadute massi.

Non si esclude la possibilità di proroghe dell’allerta oltre la mezzanotte di domani. In molti Paesi le scuole resteranno chiuse e si sottolinea la necessità di rimanere attenti durante feste e manifestazioni pubbliche. Per precauzione, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri anche per domenica 22 in previsione della prosecuzione delle precarie condizioni meteo attese anche per la giornata di domenica.