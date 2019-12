Babbo Natale in Vespa 2019

Piano di Sorrento – Oggi Santo Stefano siamo alla Settima edizione di “Babbo Natale in Vespa“. L’appuntamento per tutti i vespisti è alle 8:00 presso il centro Ambromoto a Piano di Sorrento per iscrizioni e vestizione (un vestito di Santa Claus vi verrà consegnato se ne siete sprovvisti con l’iscrizione). In seguito la carovana di vespisti si darà appuntamento a Marina di Meta per una ricca colazione. Il Comune di Meta anche quest’anno patrocina questa divertente manifestazione. Un doveroso ringraziamento va all’Assessore al Turismo e Spettacolo Pasquale Cacace sempre disponibile per questi eventi e al Sindaco di Meta Giuseppe Tito, che quest’anno festeggia il Bicentenario della sua piccola comunità dal grande cuore: “Che questo Santo Stefano riporti serenità a tutti gli operatori dei borghi di Marina di Meta e Alimuri dopo la disastrosa mareggiata dei giorni scorsi”. Dopo i saluti la manifestazione prenderà il via alle ore 9:00. La sfilata percorrerà il Corso Italia toccando le piazze più rappresentative del comprensorio sorrentino, soste intermedie sono previste presso il Campo Sportivo di via Iommella Grande a Sant’Agnello e al Bar Pasticceria Primavera di Sorrento. Infine a Piazza Vittorio Veneto a Meta alle ore 12:00 si concluderà il motoraduno con la premiazione dei primi tre classificati per l’addobbo più originale e divertente della propria vespa quindi sarà proclamata la Babbo Natale più sexy del 2019 (anche tra i passeggeri).

di Luigi De Rosa

Organizzazione manifestazione info 3282959014 o pagina facebook passione vespa sorrento

(le foto sono di Luigi De Rosa)