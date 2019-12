Avvio iter per l’Area Marina Protetta di Capri

Con una diretta Facebook dagli uffici del ministero, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha annunciato la sottoscrizione della lettera che apre le procedure per l’istituzione della nuova area marina.

Una notizia che arricchisce anche il Parco Regionale dei Monti Lattari. Il rispetto per l’ambiente è il concetto che muove la politica e le azioni delle aree gestite dal Parco. “Siamo orgogliosi che in Campania sarà istituita una nuova area protetta – commenta il presidente del Parco dei Monti Lattari Tristano Dello Joio – la politica ambientale deve muoversi nel rispetto dei territori proteggendo anche aree, come quella dell’isola azzurra, che rappresentano un patrimonio ambientale inestimabile. Auspichiamo che le attività perché il progetto arrivi a compimento siano veloci, proprio come annunciato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa”