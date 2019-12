CAMPANIA, ANAS: TRATTO CHIUSO SULLA STRADA STATALE 163 ‘AMALFITANA’ A CAUSA DELLA CADUTA DI UN MURO

Napoli, 21 dicembre 2019

Sulla strada statale 163 ‘Amalfitana’, a causa della caduta di un muro di protezione di un giardino privato, è provvisoriamente chiuso il tratto al km 34,600 in località Maiori, nella in provincia di Salerno, in entrambe le direzioni. Sul tracciato sono presenti fango e detriti.

Le deviazioni vengono segnalate in loco.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.