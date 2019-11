Vico Equense, Arola. Dolore per Francesco, chi si interroga su tumori, antenne e centrale Enel

Vico Equense. Una brutta malattia ha strappato ad Arola ai suoi cari Francesco Di Martino, di soli 49 anni. Francesco, detto Franc e’ Papel, lascia sua mamma e due figlie. Oggi lunedì 4 novembre, alle ore 10:30 per la Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate, ad Arola i funerali.

“Non è possibile che nel 2020 – racconta nella sua bacheca Del Santo Elvira Giuseppe – la scienza non trova rimedio a questo male così difffuso. (Interessi delle grandi case farmaceutiche?).

Ad Arola di Vico Equense l’aria sembra e dovrebbe essere più pulita ma abbiamo tralicci di alta tensione ovunque ed un tumore di centrale elettrica ed un cimitero al centro di un paese che non è per niente salutare con tutto il rispetto delle anime che ci riposano dentro.

I casi di tumori sono troppi rispetto la media degli abitanti che vi abitano (solo 3000).

E Nonostante l’assenza di linee mobili 3G, 4G, LTE

(Antenne molto potenti), siamo pieni di antenne per le reti veloci per via Aerea che formano veri e propri campi magnetici.

Consiglio a tutti i cittadini di Arola che hanno la possibilità di copertura di far abolire internet con antenne volanti (siamo pieni) e di far installare una linea fissa ADSL e di spengere se possibile almeno durante la notte i WIFI in casa.

Senza fare allarmismo, è comunque legittimo preoccuparsi e ora si parla di potenziamento della centrale Enel per il depuratore di Ounta Gradelle a Seiano, Sorrento, Capri