Terremoto in Albania, l’Italia invia un team di Vigili del Fuoco, partenze anche dalla Campania

In seguito al forte terremoto che ha messo in ginocchio l’Albania, la Presidenza del Consiglio ha disposto l’invio di un team di Vigili del Fuoco sulle zone colpite dal sisma in Albania per aiutare nelle operazioni di soccorso, unitamente a tecnici esperti nella valutazione e analisi dei danni. Il team dei Vigili del Fuoco in partenza è composto da 40 soccorritori USAR (Urban Search and Rescue) dalla Toscana, gli esperti nella ricerca e nel soccorso tra le macerie, sezioni operative da Puglia e Campania integrate con personale medico dell’AREU della Regione Lombardia. Il team è diretto verso Durazzo e Shijak, le città colpite dalla scossa avvenuta nella notte di martedì 26 novembre. Raggiungeranno l’Albania anche ingegneri e tecnici del Corpo nazionale esperti nella valutazione speditiva di strutture lesionate e analisi del danno a seguito di terremoto. Sarà compito delle squadre italiane garantire il soccorso alla popolazione e il supporto alle autorità locali nelle attività di valutazione dell’agibilità di strutture interessate da crolli e lesioni.