Salerno, arrestati ladri di auto

Gli agenti della Questura di Salerno hanno notato degli individui che si aggiravano a piedi in via Torrione con fare sospetto. Quindi hanno quindi deciso di procedere con dei controlli. I fermati sono stati trovati in possesso di una chiave obd (utilizzata per la diagnostica delle auto) e che, unitamente ad una centralina elettronica esterna, consente l’avviamento di autovetture, bypassando i sistemi di sicurezza, nonché alcune chiavi di autovetture di varie marche, un cilindro metallico per forzare bloccasterzo o l’antifurto Blockshaft. Inoltre avevano altri arnesi nella vettura con cui hanno raggiunto la città salernitana. I due fermati sono stati accompagnati presso l’Ufficio Prevenzione Generale della Questura e deferiti per ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e muniti di foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Salerno, per la durata di anni tre.