Positano. Tina Buonocore “Guida candidato sindaco e Fusco con lui”. Marrone “Non mi candido”

Positano, Costiera amalfitana. Dal momento che si continua a parlare di scenari che cambiano abbiamo sentito una persona molto addentro, l’avvocato Tina Buonocore che è stata lapidaria. “Il candidato sindaco della maggioranza sarà Giuseppe Guida e Francesco Fusco sarà con lui”. Un commento tranchant a volo. Come abbiamo detto dopo due anni come vice sindaco Francesco Fusco avrebbe legittime aspirazioni e con lui la sua famiglia, anche l’ex sindaco Ottavio non lo nasconde. Però Tina è stata abbastanza chiara . Mentre il “politico” Antonio Palumbo, il più esperto nella maggioranza, che dice? “Sarà il gruppo a decidere” E a dire la verità lo stesso Francesco ha detto che si sarebbe rimesso al gruppo. E all’opposizione che succederà? “L’unico capace di mettere insieme tutti e di fare una lista è Domenico Marrone”. A questo punto abbiamo scocciato per l’ennesima volta Marrone, e ce ne scusiamo con lui e la famiglia, e la risposta è stata sempre la stessa, anche se l’uscita in piazza con le “sardine” a Sorrento contro Salvini aveva fatto pensare diversamente “Non mi candido”. E il sindaco uscente Michele De Lucia? Il progetto è chiaro , avere un ruolo in Campania nel movimento della Lega, sicuramente a Salerno e in provincia è diventato un punto di riferimento e a questo punto anche la candidatura per il terzo mandato, se anche fosse approvata la legge, potrebbe far posto ad altri progetti.