Positano. La preside Stefania Astarita interviene sul problema della sicurezza nelle scuole e della mancanza di personale

Durante un convegno sulla sicurezza nelle scuole organizzato dall’assessore all’Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini e dalla direzione scolastica regionale, alla presenza del viceministro all’Istruzione Anna Ascani, molti dirigenti scolastici campani hanno fatto sentire la propria voce lanciando un grido di allarme. E’, infatti, incontestabile che molti istituti scolastici sono fatiscenti e con poco personale. Si è parlato, tra l’altro, del famoso decreto 81 nel quale si stabilisce che tutte le responsabilità della sicurezza siano a carico dei dirigenti scolastici anche nell’ipotesi in cui la struttura sia fatiscente da tempo e quindi per colpe non a loro imputabili. Al convegno era presente anche Stefania Astarita, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Positano, la quale ha voluto evidenziare in particolare le criticità che vive oggi il suo istituto relativamente al taglio di collaboratori scolastici e di personale ATA, dal momento che il personale viene assegnato sulla base del numero degli iscritti. L’Astarita ha sottolineato come questo indicatore sia del tutto insufficiente perché, ad esempio, ci sono dei plessi a Positano e Praiano di tre piani e questa complessità non viene minimamente considerata. Infatti, in questo momento in tali istituti non vi è un numero adeguato di collaboratori scolastici. E questo non accade solo a Positano, ma un po’ in tutta la costiera amalfitana ed in moltissime scuole della Campania. Ma ovviamente l’Astarita ha evidenziato la criticità di un contesto come quello del suo istituto e di come i plessi siano articolati in un modo particolare, dunque non si può continuare a pensare di assegnare risorse sulla base solo del numero degli iscritti. Ad esempio con 470 iscritti – afferma l’Astarita – ha diritto solo a due assistenti amministrativi in segreteria. La dirigente si è rivolta al provveditorato agli Studi di Salerno, mettendolo al corrente della situazione e sollecitando risorse aggiuntive, ma per tutta risposta le è stato detto che “la coperta è corta”. L’Astarita ha segnalato come questa sia una risposta insufficiente e che, se la coperta è corta, allora chi la realizza deve considerare tutti gli aspetti. La “coperta deve essere lunga” altrimenti non si riesce a garantire la vigilanza sugli alunni nelle classi e non si riesce a garantire una scuola sicura. Quindi il primo livello di assistenza agli alunni è quello garantito dalla presenza di collaborati scolastici che vigilano negli spazi della scuola e se mancano la sicurezza è compromessa.