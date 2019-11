Positano, frana alla spiaggia de La Porta

Le pesanti piogge che si stanno abbattendo quest’oggi su tutta la Campania, hanno evidenziato diversi problemi anche sul territorio della Costiera Amalfitana, finora senza ingenti danni. A Positano intorno alle 13 c’è stata una frana alla spiaggia denominata de La Porta, situata tra Spiaggia Grande e la località Arienzo. Dalle foto è possibile il distaccamento, con un solco di terra lungo il pendio, ed il materiale terroso sceso lungo il costone roccioso bagnato dal mare.

Tanti sono i disagi che si stanno registrando su tutto il territorio regionale, con fenomeni anche in Penisola Sorrentina, da Sant’Agnello a Sorrento: in quest’ultimo comune è stato anche ordinato uno sgombro di una famiglia dalla propria abitazione. Riguardo la situazione in Costiera, a Tramonti c’è stato un cedimento a Pucara, località che è stata recentemente soggetta ad interventi per una frana, con la situazione monitorata dalla Pubblica Assistenza “I Colibrì”, mentre sulla Sp1 tra Tramonti e Ravello non si rilevano problemi.