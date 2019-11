Positano. Il fotografo di Positanonews Giuseppe Di Martino su Repubblica con il mare di scirocco e intanto è in arrivo il Calendario 2020 . Una piccola nota d’orgoglio per il primo giornale online nativo della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina ripreso dal bravissimo Pasquale Raicaldo su Repubblica con questo post

“Il sibilo dello scirocco nella notte di Positano: la perla della costiera amalfitana racconta la suggestione del maltempo in un reportage in bianco e nero di Giuseppe Di Martino. Disagi e bellezza, onde poderose che s’infrangono lungo la costa immortalate, come irresistibili gouache, a esaltare il fascino di una lunga serata d’autunno in uno dei luoghi più incantevoli della Campania.”

Intanto il fotografo ed esperto di informatica Giuseppe Di Martino , referente per Positanonews, sta per far mandare il stampa il Calendario 2020 . Un calendario particolare con le foto dei lettori ed un omaggio a Scala e Waldner con copie limitate che si può già cominciare a prenotare via mail a info@positanonews.it