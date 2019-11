Positano. Complimenti ad Alessandro Rispoli nuovo pastry Chef con il diploma Cast. Dal Nautico a Piano di Sorrento all’alta ristorazione, il mare del gusto è fatto per Alessandro Rispoli che si è messo di lena ed ha ottenuto un diploma di qualità col Cast (Centro, Arte, Scienza e Tecnologia degli alimenti). A farcelo sapere, e apprezzare, è lui stesso sul suo profilo personale di Facebook e noi di Positanonews non possiamo non fargli i complimenti. l pasticcere da ristorazione e d’albergo, o pastry chef, unisce in sé tutte le conoscenze e le competenze tecniche del pasticcere tradizionale, ma al tempo stesso interpreta e realizza una pasticceria con canoni completamente differenti da quelli convenzionali del laboratorio: contestualizza infatti il suo lavoro all’interno di un team, lavorando a stretto contatto con l’Executive Chef, per garantire un servizio ristorativo e dell’ospitalità di qualità superiore.

È il responsabile di tutti i dolci, e non solo, serviti durante i pasti principali, a colazione e nelle pause di metà mattina e metà pomeriggio. Si occupa della preparazione di impasti salati per la cucina, come la pasta fresca, ma anche di altre preparazioni da forno, quali ad esempio i prodotti di panificazione. Elementi imprescindibili: l’estrema cura dei dettagli, la forte componente estetica nel servizio, la creatività e la trasversalità rispetto alla brigata di cucina in cui è inserito.

Oggigiorno servono figure professionali appositamente preparate per poter soddisfare le esigenze della clientela internazionale di rinomati alberghi e ristoranti, per offrire un servizio di qualità. CAST Alimenti, La Scuola dei mestieri del gusto, da sempre attenta alle esigenze del mercato, da gennaio 2019 propone un nuovo corso di Alta Formazione, per rispondere alle attuali esigenze di professionalità, sempre più elevate e specializzate.