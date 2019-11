Mercurio, il messaggero degli dei, transiterà davanti al Sole lunedì 11 novembre 2019

Astronomia – L’evento è raro ed è dovuto alla differente inclinazione dell’orbita di Mercurio. Durerà 5 ore e mezza nel pomeriggio di lunedì 11 novembre; la prossima volta che rivedremo Mercurio passare davanti al Sole sarà nel 2023. Alle nostre latitudini comincerà il suo passaggio lungo 5 ore e mezza davanti al disco solare alle ore 13:35 e terminerà alle 19:03. Il passaggio è abbastanza raro: sono solo 13 le volte in un secolo che si può assistere a questo fenomeno. La coincidenza non è regolare: l’ultima fu nel 2016, quella prima nel 2003. E per quanto il piccolo pianeta sia il più vicino al Sole, non sarà per nulla visibile ad occhio nudo, visto che la sua ombra coprirà soltanto 1/150 del nostro astro. Servirà perciò un binocolo abbastanza potente o un piccolo telescopio, ovviamente dotati di filtro solare. AstroCampania con l’Osservatorio Astronomico S.Di Giacomo e l’Istituto Comprensivo Di Giacomo-De Nicola di Agerola in occasione dell’evento astronomico del passaggio di Mercurio sul Sole, propongono una giornata di formazione gratuita riservata ai docenti e al mondo della scuola, analisi e prospettive didattico-formative. Questo (primo) incontro formativo si soffermerà su Scienza e Poesia.

Si proseguirà in seguito con incontri tematici di tipo residenziale, arricchiti da attività laboratoriali e pratiche dove verranno affrontati gradualmente altri argomenti solo accennati in questa breve introduzione: “L’Astronomia , come materia interdisciplinare acquista una peculiare valenza educativa e formativa, abbracciando diversi aspetti di un percorso didattico e offrendo molteplici occasioni di incontrare concetti primari come lo spazio e il tempo ne fa oggetto di attività in modo diretto, restando nel tempo dei fenomeni.”

Si potrà aderire alla giornata attraverso il portale SOFIA del MIUR (che da diritto alla attestazione ministeriale).

info www.astrocampania.it (Star Day for Teachers – 11 novembre 2019)

a cura di Luigi De Rosa