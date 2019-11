Abbac, a Maiori corso di aggiornamento per gestori di strutture ricettive extralberghiere

A Maiori è in corso a Palazzo il primo dei tre appuntamenti in Costiera Amalfitana dell’Abbac, per l’aggiornamento degli operatori e gestori di strutture ricettive extralberghiere. L’Associazione Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania, come da consuetudine, collabora con i Comuni del territorio. Oggi si è iniziato proprio da Maiori con un incontro gratuito, l’iniziativa di aggiornamento patrocinata dal Comune di Maiori, dove oltre al Presidente dell’Abbac Agostino Ingenito, prendono parte al momento formativo gli esperti di diversi settori su fiscalità, gestione delle piattaforme di prenotazione, adempimenti amministrativi compreso canoni e tributi. Inoltre si forniranno informazioni sui finanziamenti agevolati per giovani e soggetti che hanno i requisiti, offrendo momenti informativi per i gestori di tutte le novità del settore compreso modalità per come rispettare scadenze ed adempimenti.

I prossimi incontri sono invece previsti il 12 novembre con due appuntamenti in programma a Minori. La mattina dalle 10.30, alla presenza e con i saluti del Sindaco Reale, degli amministratori e dei dirigenti comunali, è previsto il corso di aggiornamento gratuito e nel pomeriggio dalle 15 si svolge un corso per imparare a promuovere le proprie strutture ricettive mediante i social network (che richiede la prenotazione). Oltre alle piattaforme online come Booking, Airbnb, Expedia ecc, il corso gestito da un esperto, insegnerà a cogliere le opportunità di promozione e vendita, utilizzando meglio Facebook, istangram, Twitter e Google. Per iscriversi è possibile seguire le modalità indicate negli gli eventi Facebook dalla fanpage Facebook di Abbac Costiera Amalfitana. La segreteria regionale Abbac è disponibile a fornire ulteriori informazioni telefonicamente al numero 0813440891 oppure su WhatsApp 3755034102, o via mail all’indirizzo info @ abbac . it. (Foto e video per Positanonews di Valeria Civale)