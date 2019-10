Il vicesindaco di Tramonti Vincenzo Savino è stato nominato Delegato Regionale BAI (Borghi Autentici d’Italia)

Il vicesindaco di Tramonti Vincenzo Savino, già consigliere nazionale, è stato nominato Delegato Regionale BAI (Borghi Autentici d’Italia) della Campania, un’associazione che riunisce comuni medi e piccoli, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo locale sostenibile e rispetto sia dei luoghi che delle persone, valorizzando le identità locali. La nomina è avvenuta nel corso dell’Assemblea dei Borghi Autentici della Campania tenutasi 26 ottobre a Postiglione (comune in provincia di Salerno) alla presenza del sindaco Mario Pepe e del vicesindaco Piero Forlano. Vincenzo Savino è stato nominato all’unanimità e gli è stato affidato il compito di essere portavoce e custode della storia autentica delle comunità ospitali, promuovendone le tipicità, le tradizioni e l’arte. Savino nell’occasione ha sottolineato come nelle sue attività si sia sempre lasciato guidare dalle passione, dall’esperienza e dall’ambizione, con un impegno costante rivolto soprattutto a dare voce ai giovani che amano la propria Terra natia, spingendoli a non abbandonarla e a creare cultura in loco con le idee che diventano azioni. Ha poi aggiunto che il nuovo incarico conferitogli servirà a dare attenzione a quei territori che hanno voglia di emergere, come Tramonti, dando loro lo spazio che meritano per raccontare tutte le bellezze e curiosità che custodiscono. Savino ritiene, infatti, che il contesto sia favorevole poiché il turismo sta volgendo verso la “lentezza”, sta apprezzando quei territori che non rincorrono la modernità a tutti i costi ma mantengono un carattere autentico. E noi formuliamo i migliori auguri a Vincenzo Savino per il suo nuovo ruolo sicuri che farà grandi cose per la sua terra.