Terremoto magnitudo 4.4 nel Mar Tirreno: scossa avvertita anche in provincia di Salerno

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, si è verificata stamane alle ore 6:30 circa, al largo della costa calabrese. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto epicentro nel Mar Tirreno meridionale e ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito nella città di Cosenza, Catanzaro ma anche in Basilicata e Campania in provincia di Salerno. Al momento non vi sono notizie di danni a persone o cose.

Intanto i sindaci dei Comuni di Camerota e Centola hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Mentre Trenitalia ha sospeso le corse ferroviarie sul tratto Sapri – Paola, al fine di monitorare eventuali danni ad infrastrutture che potrebbero mettere in pericolo i cittadini.