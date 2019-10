Sorrento. Ospedale, su De Luca l’attacco del sindaco Cuomo “Se non si migliorano le condizioni della struttura e la carenza del personale , sono solo promesse elettorali” Si sente aria di campagna elettorale per la Regione Campania, al di là della giustezza delle parole del sindaco Giuseppe Cuomo , c’è da dire che probabilmente è uno dei candidati a Napoli , forse con la Lega

“Dopo 15 anni di attese, riapre il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Sorrento. All’inaugurazione è intervenuto anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Siamo ovviamente felici di questo piccolo passo in avanti nell’assistenza sanitaria locale – dice il sindaco Giuseppe Cuomo – . Ma la politica regionale sembra avere chiuso entrambi gli occhi sulle pessime condizioni in cui versa la struttura e sulle carenze croniche dell’organico in forza al nosocomio.

Se non si risolvono questi problemi, tutto si riduce a semplici promesse elettorali.”

Fra queste anche l’ Ospedale Unico della Penisola Sorrentina a Sant’Agnello. Diametralmente opposte le visioni del sindaco Sagristani e del collega Iaccarino invece entusiasti.