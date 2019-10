Salerno. Domani torna l’appuntamento con la StraSalerno, che compie 25 anni. Consultate il dispositivo traffico

Salerno. Domani, domenica 20 ottobre, torna il tradizionale appuntamento con la StraSalerno Half Marathonche che quest’anno festeggia i suoi 25 anni. La gara è organizzata dall’A.S.D. Atletica Vis Nova, in collaborazione del Comune di Salerno ed i maratoneti percorreranno un percorso di quasi 22 chilometri. La manifestazione per le società Fidal della Regione Campania è valida per l’assegnazione dei titoli di campione regionale di società di maratonina maschile e femminile. Il tracciato si snoda in parte sul lungomare ed in parte nel centro della città. Il parcheggio, controllato dalla polizia urbana e gratuito, sarà ubicato in via Carella, zona partenza/arrivo mentre gli spogliatoi con docce con acqua calda saranno ubicati alla piscina Simone Vitale a Torrione. Per i non tesserati, sono stati creati due percorsi non competitivi di 2.5 Km e 10.5 Km.

L’assessore allo sport Angelo Caramanno ha dichiarato: “Venticinque anni di Strasalerno, è una manifestazione storica per la nostra città. E’ stata un traino per il movimento running che a Salerno è ormai esploso. Il popolo dei runners si organizza in società e occupa tutti gli spazi della città: per correre non servono strutture. Ci sono state coincidenze importanti in questo periodo, compreso lo svincolo autostradale chiuso al traffico, che incidono sulla mobilità e sulla viabilità interna. Uno stimolo ad una riflessione più ampia può arrivare dal fatto che se ci sono tante manifestazioni congiunte, in grado di bloccare Salerno, vuol dire che Salerno funziona. Cerchiamo dunque di ridisegnare una mappa, non delle corse ma dei percorsi. L’autostrada è chiusa e quindi abbiamo chiesto la disponibilità agli organizzatori di anticipare la corsa: si correrà presto, dalle 9.30, ma non sarà un problema”.

In occasione della gara il traffico veicolare subirà delle limitazioni tra le 7.30 e le 9.30. Riportiamo in allegato l’ordinanza del Comune di Salerno per la viabilità: ordinanza strasalerno