A Ravello uno dei nuovi hotel italiani consigliati dalla rivista Condé Nast Traveler

Si trova a Ravello uno dei 9 nuovi hotel italiani, consigliati da Condé Nast Traveler. Nell’articolo della celebre rivista statunitense su viaggi di lusso e lifestyle, vengono proposti le più interessanti aperture del Bel Paese, che toccano le mete turistiche più gettonate: da Roma a Venezia, passando per i viaggi enogastronomici tra la Toscana e l’Emilia, dalle Dolomiti al mare della Costiera Amalfitana o della Puglia.

Proprio sulla Divina si trova “la scena segreta”, che ha incantato inviati del magazine: si tratta del Belmond Villa Margherita. “Una posizione più rarefatta di quella del Belmond Hotel Caruso sembra quasi impossibile, situata in giardini profumati di arancio in cima a Ravello, uno dei paesi più favolosi e difficilmente raggiungibili della Costa d’Amalfi. Ma ora il Belmondo Villa Margherita è ancor più distante dalla folla. L’ornata casa bianca è situata lungo una strada acciottolata oltre l’albergo principale, su un appezzamento tra olivi e rose rampicanti. Villa Margherita offre una cosa molto rara in questo angolo di mondo – la privacy – insieme a dotazioni su misura come l’infinity pool, le pizze al tartufo e mortadella ed un concierge per prenotare una spiaggia a Positano. La scorsa primavera la palestra e il salone del parrucchiere del Caruso – con la vista più sprecata della struttura – furono trasformati in questa opulente residenza. Opere d’arte di Matisse pendono sotto i soffitti con trompe l’oeil dipinti a mano, che raffigurano rami d’alberi con limoni a graticcio. Al piano superiore, due camere hanno un’aria pastorale in stile inglese del 20° secolo (la villa può essere affittata intera o divisa in suite). C’è una piccola cucina per il primo espresso o per un cocktail nel giardino. Un ritorno alla solitudine della Costiera Amalfitana alla Ravello di Gore Vidal e DH Lewrence.”

Tra le altre strutture alberghiere campane, Condé Nast Traveler segnala anche l’elegante Mezzatorre ad Ischia. Degne di interesse sono anche l’Hotel De La Ville a Roma, il Palazzo Experimental a Venezia, il Lefay sul Garda tra le Dolomiti, il Castello del Nero nella regione del Chianti, la Masseria Torre Maizza in Puglia, il Mandarin Oriental sul Lago di Como e la Casa Maria Luigia a Modena.