PISA-SALERNITANA 2-1: inizio gara schock e terza sconfitta per i granata

In occasione della 10ª giornata del campionato di Serie B, la Salernitana viene battuta per 2-1 dal Pisa in terra toscana.

Avvio da incubo per i granata. Nel primo tempo, al 6′ Di Quinzio segna da calcio di punizione. Al 13′ Fabbro viene servito da Lisi, e dal vertice sinistro dell’area di rigore realizza il 2-0. Al 15′ la conclusione di Maistro è troppo centrale, e viene parata. Dal 36′ al 43′, senza avere successo, ci provano in sequenza: Jallow (palla respinta), Djuric (palla fuori), Kiyine (tiro debole, parata facile) e Di Tacchio (altra conclusione parata).

Nel secondo tempo, al 19′ ci prova Migliorini di testa su assist di Lopez: palla fuori. Al 31′ il neo entrato Gondo sfiora il gol di testa dagli sviluppi di un corner da lui stesso procurato. Al 34′ segna Jallow col mancino dopo l’assist di Djuric, quest’ultimo protagonista di una bella giocata. Al 38′ tira di nuovo Jallow: palla fuori di poco. Al 39′ ci riprova Gondo di testa: palla fuori. Infine, al 50′ c’è il triplice fischio dell’arbitro Camplone: i granata tornano a casa a mani vuote.

PISA-SALERNITANA 2-1

Marcatori: 6′ Di Quinzio, 13′ Fabbro, 34’st Jallow

PISA (4-3-1-2): Gori; Belli, Ingrosso, Benedetti, Lisi; Verna, De Vitis (19’st Gucher), Di Quinzio (28’st Marin); Siega (30’st Aya); Marconi, Fabbro.

A disp: Perilli, D’Egidio, Izzillo, Moscardelli, Minesso, Meroni, Liotti, Pinato, Masucci. All: D’Angelo

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine (14’st Lombardi), Maistro (28’st Gondo), Di Tacchio, Odjer (28’st Akpa Akpro), Lopez; Djuric, Jallow.

A disp: Vannucchi, Dziczek, Cerci, Kalombo, Morrone, Pinto. All: Ventura

Arbitro: Camplone di Pescara

Ammoniti: Di Tacchio, Djuric, De Vitis, Marin, Gori, Lopez

Note: gara condizionata dalla forte pioggia, terreno pesante