Quelli di Panthakù, per educare ovunque come insegnava Platone

Antonella Spadafora coordina un progetto contro la povertà educativa in Campania. Promosso dall’Associazione AiBi, coinvolge 500 adolescenti e 600 nuclei. Il progetto “Panthakù” si focalizza sui territori di Salerno, Castellammare di Stabia e Santa Maria Capua Vetere. E’ uno degli 86 progetti selezionati nell’ambito del bando nazionale “Adolescenza 2016”, promosso dall’impresa sociale “Con i bambini”. L’obiettivo è lavorare per il contrasto alla povertà educativa in Campania con programmi integrati che mettono al centro la scuola, i ragazzi e le famiglie. Coinvolti anche 80 docenti, che vengono formati con tecniche di educazione innovative.

