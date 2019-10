Napoli. La Polizia Ferroviaria trae in arresto un 25enne rumeno che rubava bagagli nei pressi della Stazione Centrale

Napoli. Gli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania hanno tratto in arresto un 25enne, cittadino rumeno, che si aggirava negli esercizi commerciali nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, con una netta preferenza per i bar. Il giovane era in cerca di prede, ossia di viaggiatori a cui rubare il bagaglio approfittando di un loro momento di distrazione, magari mentre erano intente a sorseggiare un caffè lasciando incustoditi i propri zaini o le proprie borse. Dopo l’arresto ed i controlli è risultato che il 25enne vanta numerosi precedenti per reati specifici. Invitiamo alla massima prudenza quando si viaggia con bagagli, facendo attenzione a non lasciarli mai incustoditi perché in un attimo qualche malintenzionato potrebbe approfittarne per farli sparire.