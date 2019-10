Meta, Sorrento. Presentato ieri mattina “La vita giocatevela bene”, gioco contro l’azzardo dell’ICS “Buonocore-Fienga” , rappresentato nel bellissimo video di Chiara d’ Amico di Positano . “La vita giocatevela bene”, gioco contro l’azzardo ideato dagli alunni, con il significativo apporto della Fondazione Exodus ’94 del Presidente Daniele Acampora, nell’ambito del progetto Scuola Viva della Regione Campania.

La naturale unione tra la vocazione della Scuola diretta dalla Dirigente Ester Miccolupi e la mission del Progetto Regionale Campania dell’Assessore Lucia Fortini, continua a dare frutti significativi.

Il nuovo gioco ha già ricevuto importanti riconoscimenti nazionali, la Caritas Italiana lo ha valutato come una delle più significative sensibilizzazioni contro l’azzardo, il MEF lo ha inserito nel mese dell’educazione finanziaria 2019.

“Si tratta di uno strumento efficace, innovativo e divertente che permette ad adolescenti di mettersi in gioco simulando dapprima il come fare le cose, con quale impegno, volontà, passione, rispetto della legge, potremmo dire “come voler essere”. In una seconda fase è possibile, invece, scegliere “cosa avere”. Non mancano imprevisti e difficoltà, possibilità di azzardare o contrarre prestiti. Un gioco, sì! Ma anche momento unico di riflessione sul valore vero del denaro e di ciò che possediamo. Noi siamo più del cellulare che abbiamo, di ciò che indossiamo, della moto o auto che abbiamo. Esaltante ed emozionante la collaborazione di tantissimi docenti e tra questi una positiva citazione va ai Proff. Olivieri e Ruberto, amministratori regionali, provinciali e comunali, genitori, esperti della Fondazione, del MEF e della Caritas. La vicinanza, inoltre, della Regione Campania e di tanti Enti partner ci permetterà di diffondere il gioco nel territorio nazionale” così dichiara il Prof. Francesco Soldatini coordinatore del progetto.

L’obiettivo della Buonocore Fienga, “Meta dei sogni di tanti adolescenti”, sembra essere molto chiaro, “un’apertura piena al mondo utilizzando, in modo sano, tutte le risorse presenti”, tanto è vero che nella stessa manifestazione saranno disseminati i Programmi europei Erasmus + ed eTwinning a cura dell’Istituto Superiore Polispecialistico San Paolo di Sorrento del Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Cuomo, e sarà anche avviato il progetto: IL CERCHIO DELLA POSITIVITA’ , “Dalle buone Notizie alle buone Relazioni” con il giornalista Massimo Fedele referente della The Bright Side – Tg delle buone notizie.

A dare lustro all’evento la presenza autorevole dell’Assessore Regionale Lucia Fortini, della Dott.ssa Lavinia Monti per il Ministero Economia e delle Finanze, di Don Andrea La Regina responsabile nazionale della Caritas, dell’Arcivescovo di Sorrento – Castellammare di Stabia Rev.do Mons. Francesco Alfano, del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Napoli nonché Sindaco di Meta Tito Giuseppe, di amministratori locali e referenti delle forze dell’ordine e della Consulta Nazionale e Fondazioni Antiusura e tanti altri ancora. (comunicato stampa)