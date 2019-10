Massa Lubrense. Concorso ” aperto “per istruttore vince Antonella Lanza, poi Giovanni d’ Esposito. Rumors su rapporti di parentela con politici GRADUATORIA

Massa Lubrense. Concorso ” aperto “per istruttore vince Antonella Lanza, poi Giovanni d’ Esposito. Rumors su rapporti di parentela con politici. Il concorso per un posto come istruttore nel campo tecnico-finanziario indetto dall’amministrazione Balducelli ha avuto conclusione non senza malumori per rapporti di parentela con politici di alcuni partecipanti e ammessi visto che il concorso è “aperto” . Questo significa che il concorso, con la vecchia normativa, consente ad altre amministrazioni, da Sorrento a Sant’Agnello, ma anche Positano e Praiano, Amalfi , fra Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, per vicinanza, ma anche altre amministrazioni oltre le province di Salerno e Napoli in Campania, di poter attingere a questa graduatoria. Tutti ammessi quindi e alcuni molto probabilmente troveranno collocazione. In ogni caso al di là dei rumors non vi è stata nessuna contestazione da partecipanti e / o dall’opposizione sull’esito del concorso, la presunta appartenenza o meno a dei politici, per cui girano messaggi, non inficiano un concorso che solo un ricorso potrebbe mettere in dubbio. graduatoria finale concorso Massa Lubrese